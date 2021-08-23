Зеленский открыл в Черкасчине "Сердце Украины": 25 символических крыльев

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня открыл арт-объект "Географический центр — сердце Украины" на Черкасчине, который был создан специально к 30-летию Независимости.

Об этом сообщает Черкасская ОГА.

Географический центр Украины расположен на северной околице села Марьяновка Звенигородского района Черкасской области. Он рассчитан по усредненным значениям широты и долготы крайних северной, западной и восточной точек Украины.

Арт-объект представляет собой площадку, в центре которой бьется сердце под стеклом. Ее окружают 25 пар стальных крыльев, которые символизируются все области Украины и Крым. Каждая пара крыльев украшена аутентичным орнаментом соответствующего региона.

"Именно здесь бьется сердце Украина. Это арт-объект, вокруг которого расположены 25 крыльев, что олицетворяют наши 24 области и наш Крым. Это правда символ того, что подниматься вверх и быть на высоте намного легче вместе", — отметил президент.

Рядом с арт-объектом расположен самый большой Государственный флаг на Черкасчине. Высота флагштока — 52 метра, размер стяга — 9 на 13 метров. Он, как и другие аналогичные объекты в разных уголках Украины, создан по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". На всех них сегодня были подняты государственные флаги.

Президент поблагодарил всех, кто делает цвета Государственного флага Украины известными и уважаемыми в Украине и всем мире.

"Это наши военные, ветераны, волонтеры. Наши медики. Пожарные, спасатели, пограничники. Наши спортсмены, футболисты. Наши олимпийцы. Наши паралимпийцы. Наши тренеры и наши детские тренеры. Наши ученые, преподаватели, студенты, деятели искусства. А самое главное — наши граждане Украины", — отметил Владимир Зеленский и добавил, что, чтобы укреплять силу флага и независимости Украины, совсем необязательно делать что-то громко и публично, достаточно просто "быть украинцем".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку