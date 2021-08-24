Макрона планирует посетить Украину с визитом — глава французского МИД

Визит может состояться до конца года.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что глава государства Эммануэль Макрон намерен приехать в Украину с визитом.

Об этом сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга с французским коллегой 24 августа.

"Мы ждем с нетерпением новый этап сотрудничества, визит президента Франции Эммануэль Макрон в Украину. Министр Ле Дриан подтвердил сегодня его намерение осуществить визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений", — сказал Кулеба.

В свою очередь, французский дипломат отметил, что, вероятно, Макрон может посетить Украину до конца этого года.

Как сообщалось, 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Украину с официальным прощальным визитом. Она получила от президента Украины Владимира Зеленского орден Свободы. Это — высшая государственная награда, которая вручается за утверждение суверенитета Украины — Украинский, иностранцам и лицам без гражданства.

Новости Украины: Меркель в Киеве - все подробности встречи с Зеленским

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку