В День Независимости нардепы одобрили Большой герб Украины

За решение проголосовало 257 народных избранников.
На внеочередном заседании Верховной Рады во вторник, 24 августа, нардепы проголосовали в первом чтении за проект Закона о большом Государственном Гербе Украины (реестр. № 5712).
В зале зарегистрировался 271 народный депутат. Для первого чтения достаточно 226 голосов. "За" проголосовало 257 депутатов.
"За" 257. Решение принято за основу ", — отметил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Напомним:
- 28 июня на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.
- 29 июня текст законопроекта и сопроводительные документы были опубликованы на официальном сайте украинского парламента.
- Как свидетельствуют приложения к законопроекту, изображение большого герба существенно отличается от того, который ранее был представлен Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования.
- В ноябре 2020 года организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Им стал художник, соавтор Малого герба Алексей Кохан. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб.
- В свою очередь историки и геральдисты сходятся во мнении, что Украине не нужен новый герб. Грубейшая ошибка говорят геральдисты — корона, изображенная над всей композицией.