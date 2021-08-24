В День Независимости нардепы одобрили Большой герб Украины

В День Независимости нардепы одобрили Большой герб Украины

За решение проголосовало 257 народных избранников.

На внеочередном заседании Верховной Рады во вторник, 24 августа, нардепы проголосовали в первом чтении за проект Закона о большом Государственном Гербе Украины (реестр. № 5712).

В зале зарегистрировался 271 народный депутат. Для первого чтения достаточно 226 голосов. "За" проголосовало 257 депутатов.

Фото: скриншот с видео

"За" 257. Решение принято за основу ", — отметил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Фото: скриншот с видео

Напомним:

28 июня на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.

29 июня текст законопроекта и сопроводительные документы были опубликованы на официальном сайте украинского парламента.

на официальном сайте украинского парламента. Как свидетельствуют приложения к законопроекту, изображение большого герба существенно отличается от того, который ранее был представлен Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования.

от того, который ранее был представлен Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования. В ноябре 2020 года организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Им стал художник, соавтор Малого герба Алексей Кохан. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб.

Им стал художник, соавтор Малого герба Алексей Кохан. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб. В свою очередь историки и геральдисты сходятся во мнении, что Украине не нужен новый герб. Грубейшая ошибка говорят геральдисты — корона, изображенная над всей композицией.

Депутаты хотят утвердить большой герб на внеочередной сессии в День Независимости

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