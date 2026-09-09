Роженица скончалась на следующий день после родов: врачей обвиняют в халатности

Могила женщины, скончавшейся после родов / © скриншот с видео

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В Житомирской области скончалась роженица Екатерина Рымарева, которая накануне перенесла кесарево сечение и родила дочь. Её муж Александр Рымарев считает, что смерть жены могла быть вызвана ненадлежащим исполнением врачами своих профессиональных обязанностей, и обратился с заявлением в полицию.

Об этом сообщает «Суспильне».

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По словам мужа, 22 августа Екатерина, находившаяся на 36-й неделе беременности, обратилась в больницу № 1 в Житомире из-за ухудшения самочувствия и высокого артериального давления. На следующую ночь её состояние ухудшилось, после чего женщину перевели в реанимацию.

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23 августа ей провели кесарево сечение. После операции роженица и новорождённая дочь находились в реанимационном отделении. По словам Александра, в течение дня состояние Екатерины ухудшалось, в частности у неё возникли проблемы с дыханием и работой почек.

24 августа мужчине сообщили о смерти жены. Екатерина скончалась на следующий день после родов.

Александр Рымарев заявил, что не согласен с объяснениями причин смерти своей жены. По его словам, в медицинском заключении указано, что причиной смерти стал тромб, который оторвался и попал в легкие, а затем — в другие органы.

«Она умерла не из-за болезни, а из-за халатности врачей», — заявил мужчина.

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Он также утверждает, что медицинские документы его жены ему не вернули, за исключением заключения о смерти. Александр подал заявление в полицию 27 августа, попросив проверить обстоятельства гибели Екатерины и действия медицинских работников.

Полиция начала расследование

В Житомирском районном управлении полиции № 2 сообщили «Суспильному», что по факту смерти женщины начато досудебное расследование по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о возможном неисполнении или ненадлежащем исполнении медицинскими или фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей, если это привело к тяжким последствиям для пациента.

«В настоящее время полицейские принимают меры по получению из медицинского учреждения документации о лечении женщины», — сообщила старший инспектор по связям с общественностью Житомирского районного управления полиции № 2 Лилия Корчемная.

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По её словам, полученные медицинские документы должны стать основой для проведения экспертиз. Именно они должны помочь установить причину смерти Екатерины Римаревой и определить, были ли в действиях медицинских работников нарушения.

Что говорят в больнице

Журналисты «Суспильного» обратились за комментарием к заведующей родильным отделением больницы № 1 в Житомире Светлане Данилюк. Она отказалась комментировать ситуацию на камеру, объяснив это тем, что в настоящее время ведется расследование и еще нет окончательных результатов патологоанатомических исследований.

«Ведётся расследование, поскольку родственники подали заявление в полицию», — сказала Данилюк.

Врач Андрей Корбутяк, о котором мужчина упоминал в своём рассказе о лечении жены, также не стал комментировать ситуацию. Он объяснил это конфиденциальностью информации о пациентах.

В департаменте здравоохранения Житомирской области сообщили, что 10 сентября должно состояться заседание врачебной комиссии. В то же время, по словам заместителя руководителя департамента Виктора Лучкива, смерть Екатерины Рымаревой на этом заседании рассматривать не будут, поскольку соответствующие материалы в департамент еще не поступали.

Результаты правоохранительного расследования и экспертиз должны установить, что именно стало причиной смерти женщины и имеются ли основания для привлечения медицинских работников к юридической ответственности.

У Екатерины Рымаревой остались две дочери.

Напомним, недавно стали известны подробности громкого убийства известного в Украине и за ее пределами врача-репродуктолога Игоря Ильина,пациенткой которого была самая пожилая украинская роженица Валентина Подвербная.

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