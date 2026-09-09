В сдержанных черных образах и держась за руки: супруги Зеленские на похоронах короля Харальда V

Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Осло, чтобы проститься с королем Норвегии Харальдом V.

Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

Для траурной церемонии первая леди выбрала элегантный образ черного цвета. На ней был твидовый жакет с круглым вырезом, рукавами-клеш и акцентом на талии. Его Елена сочетала с широкими брюками-палаццо и остроносыми туфлями на высоких шпильках.

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Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

В руках Зеленская держала лаконичный прямоугольный клатч. Небольшим цветовым акцентом стала золотая брошь с бусинами — одной белой и двумя зелеными. У первой леди была прическа с локонами и сдержанный макияж.

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Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

Владимир Зеленский также был одет в черное. Президент сочетал рубашку с практичным пиджаком с большими накладными карманами, прямыми брюками и черными кроссовками.

Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

Во время церемонии супруги выглядели сосредоточенными и сдержанными. Елена и Владимир шли рядом и держались за руки.

Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

Напомним, король Харальд V скончался 28 августа в возрасте 89 лет после 35 лет правления. Государственные похороны монарха состоялись 9 сентября в кафедральном соборе Осло.

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