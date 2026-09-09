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В сдержанных черных образах и держась за руки: супруги Зеленские на похоронах короля Харальда V
Президентская чета Украины посетила государственную церемонию прощания с норвежским монархом в кафедральном соборе Осло.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Осло, чтобы проститься с королем Норвегии Харальдом V.
Для траурной церемонии первая леди выбрала элегантный образ черного цвета. На ней был твидовый жакет с круглым вырезом, рукавами-клеш и акцентом на талии. Его Елена сочетала с широкими брюками-палаццо и остроносыми туфлями на высоких шпильках.
В руках Зеленская держала лаконичный прямоугольный клатч. Небольшим цветовым акцентом стала золотая брошь с бусинами — одной белой и двумя зелеными. У первой леди была прическа с локонами и сдержанный макияж.
Владимир Зеленский также был одет в черное. Президент сочетал рубашку с практичным пиджаком с большими накладными карманами, прямыми брюками и черными кроссовками.
Во время церемонии супруги выглядели сосредоточенными и сдержанными. Елена и Владимир шли рядом и держались за руки.
Напомним, король Харальд V скончался 28 августа в возрасте 89 лет после 35 лет правления. Государственные похороны монарха состоялись 9 сентября в кафедральном соборе Осло.