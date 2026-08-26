В черной блузке и припинде с эффектной вышивкой: красивая Елена Зеленская на церемонии "Национальная легенда Украины"

Елена и Владимир Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

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Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская приняли участие в торжественной церемонии вручения государственной награды «Национальная легенда Украины». Первая леди опубликовала на своем Telegram-канале фотографии с мероприятия.

Елена и Владимир Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Для торжественного события Зеленская выбрала элегантный черный ансамбль. На ней была рубашка и широкие брюки, а на талии сбоку она завязала черную припинду с эффектной контрастной белой и золотистой вышивкой. Узоры, напоминавшие нарисованные от руки иллюстрации, сделали сдержанный образ особенным и привлекали внимание.

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Елена и Владимир Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская дополнила свой наряд светлым ожерельем и золотыми серьгами. Волосы она собрала в элегантную прическу, оставив несколько прядей у лица, а в макияже сделала акцент на глазах.

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Елена и Владимир Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

В своем посте первая леди подчеркнула, что Украину формируют смелые, неравнодушные и талантливые люди, которые своим трудом укрепляют государство, защищают его, рассказывают о нем миру и сохраняют то, чем гордятся украинцы. Она поблагодарила лауреатов, воинов и всех, кто поддерживает украинский народ.

Елена и Владимир Зеленские и лауреаты награды / © Офіційний сайт Президента України

Награды получили Ростислав Лазаренко, Анатолий Кущ, Алла Мазур, Шон Пенн, Игорь Беланов, Евгений Станкович, Хосе Андрес, «Братья Гадюкины» и другие.

Напомним, Елена Зеленская в белоснежном костюме и с красивой прической открыла международный саммит в Киеве.

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