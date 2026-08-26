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Принцесса София в стильной клетчатой рубашке открыла тропу к водопаду, а дворец поделился красочными фото
Шведская принцесса София торжественно открыла новую доступную тропу к водопаду Нюпескяр в национальном парке Фулуфьеллет.
Снимками авторства фотографов Ниссе Шмидт и Филипп Кангаса поделились в официальном аккаунте королевской семьи Швеции.
«Десять лет назад Администрация округа Даларна начала работу по повышению доступности территории вокруг Нюпескяра. С тех пор тропы, зоны отдыха, беседки, места для барбекю и объекты инфраструктуры постепенно модернизировались, чтобы больше людей могли посетить самое посещаемое место национального парка», — говорится в подписи к фотографиям.
Принцесса София появилась на мероприятии в коричневой клетчатой рубашке, темных брюках, а поверх на талии у нее была завязана куртка цвета хаки.
Принцесса сделала укладку небрежными легкими волнами, дневной макияж, надела свои любимые часы Rolex и браслет, а также несколько колец, в том числе и свое помолвочное с бриллиантом.
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Недавно, напомним, София с мужем принцем Карлом Филиппом посетили новый Культурный центр (Kulturhuset) в Сундбюберге, недалеко от Стокгольма.