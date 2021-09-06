Мешает отцу отдыхать: в Одессе мать с младенцем неделю ночует на детской площадке

Мешает отцу отдыхать: в Одессе мать с младенцем неделю ночует на детской площадке

Женщина вынуждена спать на детской площадке возле дома.

В Одессе женщина с младенцем уже пятые сутки ночует на улице, потому что в дом их не пускает отец, которому мешает спать плач ребенка.

Об этом сообщает Телеграм-канал Новости Одесса.

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В микрорайоне Поселок Котовского почти неделю женщина с малышом вынуждена ночевать на детской площадке, но в полицию обращаться не хочет.

По словам очевидцев, мужчина выгоняет их на ночь из квартиры, потому что младенец плачет и мешает ему отдыхать после работы.

На видео, снятом очевидцами, заметно женщину, которая спит в детской игровой манеже на площадке. Неподалеку от нее находится младенец в коляске.

Напомним, в Одессе на проспекте Добровольского женщина превратила квартиру в свалку. Вместе с матерью жил 9-летний сын, которого накануне забрали.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

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