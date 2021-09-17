Азербайджан подаст встречный иск на Армению в суд ООН

Азербайджан подаст встречный иск на Армению в суд ООН

В Баку заявили о систематических нарушениях Ереваном Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Азербайджан подаст в Международный суд ООН встречный иск на Армению.

Об этом сообщила руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, пишет Интерфакс-Азербайджан.

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"В ближайшие дни, в дополнение к судебному разбирательству, инициированному Азербайджаном против Армении в ЕСПЧ в январе 2021 года, Азербайджан обратится в Международный суд ООН с целью привлечь Армению к ответственности за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", — отметила она.

Также по словам представителя МИД Азербайджана, Армения грубо нарушает права человека в отношении азербайджанцев.

"С момента подписания Трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать МКЛРД, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома путем минирования ранее оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты минных полей", — отметила Абдуллаева.

Напомним:

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года .

. 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.

с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут контингент. В мае между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло новое обострение.

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