Азербайджан подаст встречный иск на Армению в суд ООН

В Баку заявили о систематических нарушениях Ереваном Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Азербайджан подаст в Международный суд ООН встречный иск на Армению.
Об этом сообщила руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, пишет Интерфакс-Азербайджан.
"В ближайшие дни, в дополнение к судебному разбирательству, инициированному Азербайджаном против Армении в ЕСПЧ в январе 2021 года, Азербайджан обратится в Международный суд ООН с целью привлечь Армению к ответственности за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", — отметила она.
Также по словам представителя МИД Азербайджана, Армения грубо нарушает права человека в отношении азербайджанцев.
"С момента подписания Трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать МКЛРД, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома путем минирования ранее оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты минных полей", — отметила Абдуллаева.
Напомним:
- Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года.
- 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.
- В мае между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло новое обострение.