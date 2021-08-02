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На границе Азербайджана с Арменией снова стреляли

Автор
Елена Вус
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На границе Азербайджана с Арменией снова стреляли

Фото: aa.com.tr

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Министерство обороны Азербайджана сообщило о стрельбе на границе с Арменией.

"В ночь на 2 августа армянские подразделения обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракського района Нахичеванской автономной республики", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что потерь среди личного состава азербайджанской армии нет, а ситуация на этом направлении — стабильная.

Напомним:

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