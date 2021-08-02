На границе Азербайджана с Арменией снова стреляли

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Министерство обороны Азербайджана сообщило о стрельбе на границе с Арменией.
"В ночь на 2 августа армянские подразделения обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракського района Нахичеванской автономной республики", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что потерь среди личного состава азербайджанской армии нет, а ситуация на этом направлении — стабильная.
Напомним:
- Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года.
- 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.
- В мае между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло новое обострение.