Умерла звезда "золотого века Голливуда" актриса Джейн Пауэлл

Артистке было 92 года.

Американская актриса и певица Джейн Пауэлл, наиболее известная по главной роли в мюзикле "Семь невест для семи братьев", умерла.

92-летняя знаменитость ушла из жизни 16 сентября у себя дома в городе Уилтон, штат Коннектикут, пишет Deadline. Причина смерти не сообщается.

Звезда "золотого века Голливуда" / Associated Press

Отметим, творческая карьера Джейн Пауэлл началась в 14 лет. Тогда она исполнила партию в опере по мотивам классической драмы Жоржа Бизе "Кармен". После этого Пауэлл удалось выиграть шоу талантов и подписать контракт с кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer. Пик популярности актрисы пришелся на 1940-1950 годы.

Джейн Пауэлл играет в мюзикле / скриншот с видео

Для широкой публики Джейн стала известна благодаря ролям в таких мюзиклах "золотого века Голливуда": "Семь невест для семи братьев", "Королевская свадьба", "Праздник в Мексике", "Три дорогие дочери".

В 1960 году на голливудской Аллее славы была открыта именная звезда Джейн Пауэлл.

Напомним, недавно кулинар и участница шоу "МастерШеф. Профессионалы" Стелла Клименко внезапно умерла. Женщине было 30 лет.

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