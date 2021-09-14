Умерла участница шоу "МастерШеф" Стелла Клименко

Кулинару было 30 лет.

Кулинар и участница шоу "МастерШеф. Профессионалы" Стелла Клименко внезапно умерла.

30-летняя девушка ушла из жизни 13 сентября. О ее смерти сообщил на своей странице в Instagram Николай Люлько — друг и коллега, с которым они вместе участвовали в проекте.

Стелла Клименко и Николай Люлько / instagram.com/nikolay_lyulko

"Стелла, девочка, вечная память тебе, дорогая. Вчера родители, друзья, коллеги и я потеряли дорогого нам человека. Я до последнего верил в чудо и ждал тебя сегодня на работу!!! Но ты не пришла", — написал Люлько .

Заметим, что в июне Клименко покинула шоу по состоянию здоровья — у нее обнаружили коронавирус. Впрочем, в комментариях под постом мама Стеллы написала, что ее дочь умерла не от COVID-19. В повара внезапно остановилось сердце.

Напомним, недавно умер звезда "Полицейской академии" Арт Метран. Артист умер естественной смертью в своем доме в Авентюре.

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