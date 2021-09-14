На Прикарпатье водитель сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места ДТП: разыскали его во Львове (фото)

На Прикарпатье водитель сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места ДТП: разыскали его во Львове (фото)

Водитель сбил 56-летнего мужчину насмерть.

Во вторник, 14 сентября, в селе Бабухов Ивано-Франковской области водитель сбил велосипедиста и скрылся. От полученных травм 56-летний пострадавший погиб на месте аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Предварительно известно, что в момент столкновения велосипедист двигался по обочине дороги в направлении Рогатина.

Чтобы разыскать водителя в Ивано-Франковской области ввели план "Перехват".

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения, опросили очевидцев и установили, что водитель был за рулем автомобиля Citroen Jumper. Также полиция установила личность водителя. Им оказался 40-летний житель Ивано-Франковска.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Водитель сбежал во Львов и на одной из улиц города его удалось разыскать. Его проверили на состояние спьянниння — он был трезв.



Мужчину задержали, а следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Закарпатье в ДТП погиб 13-летний мальчик, который ехал на велосипеде.

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