Умер звезда "Полицейской академии" Арт Метрано

Артист умер естественной смертью в своем доме в Авентюре.

Американский стендап-комик и актер Арт Метрано, больше всего известный по роли капитана полиции Эрни Маузера во второй и третьей частях "Полицейской академии", ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что артист умер естественной смертью в своем доме в Авентюре, штат Флорида. Это произошло в среду, 8 сентября. У Метрано остались жена, четверо детей, внуки и правнуки.

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"Арт хотел бы, чтобы все его друзья и семья продолжали улыбаться, думая о нем, смеялись и продолжали праздновать жизнь", — рассказали родные актера.

Кроме игры в серии комедийных фильмов о полицейских 1985 и 1986 годов, юморист появился, в частности, в спин-оффе "Счастливых дней" "Джоанни любит Чачи", а также в фильмах "Все в семье", "Моя жена меня приворожила", "Старски и Гатч" и "Отряд "Стиляги".

На пике успеха в 1989 году, работая на крыше своего дома в Лос-Анджелесе, актер упал с лестницы и сломал три позвонка, что привело к параличу нижних конечностей.

"Когда это произошло, он был на пике своей карьеры, а потом все прекратилось, — вспомнил сын Метрано. — Но ему удалось получить удовольствие от жизни и преодолеть трудности".

Как сообщалось, в Париже простились с легендарным французским актером Жан-Полем Бельмондо, который скончался 6 сентября в возрасте 88 лет.

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