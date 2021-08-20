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Звезда "Убить Билла" Сонни Чиба умер от осложнений коронавируса

Звезда "Убить Билла" Сонни Чиба умер от осложнений коронавируса

Getty Images

Чибе было 82 года.

Японский актер и мастер единоборств Сонни Чиба, больше всего известный по кинолентам "Уличный боец" и "Убить Билла", на этой неделе умер от осложнений, связанных с COVID-19.

Это подтвердил представитель звезды Тимоти Билл, пишет CNN.

Отмечается, что Чибе было 82 года. Никаких подробностей относительно его болезни не сообщается.

Чиба начал заниматься боевыми искусствами у мастера каратэ Масса Оямы, учась у которого получил несколько черных поясов. Впервые он публично продемонстрировал свои способности в фильме "Телохранитель Киба" 1973 года.

Особый боевой стиль Чибы в свое время покорил американского режиссера Квентина Тарантино, который пригласил мастера сняться в фильме "Настоящая любовь" (1993), в котором сам выступил сценаристом. Впоследствии японец также сыграл в обеих частях "Убить Билла".

Западные зрители также могли видеть Чибу в фильме 2006 года "Форсаж: Токийский дрифт", хотя большинство фильмов и сериалов, в которых он снялся в конце своей карьеры, были выпущены в Японии.

Перед смертью Чиба работал над еще одним проектом, сказал его представитель. По его словам, в жизни Чиба был "скромным, заботливым и доброжелательным человеком".

Ранее голливудская актриса Сальма Хайек рассказала, что заразилась COVID-19 в начале пандемии и чуть не умерла от осложнений инфекции.

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