Турция ужесточает ограничения для невакцинированных от коронавируса граждан

Новые меры начнут действовать с 6 сентября.

В Турции у невакцинированных от COVID-19 граждан начнут требовать доказательства негативного ПЦР-теста на коронавирус для посещения ряда общественных мест.

Соответствующее заявление вечером в четверг, 19 августа, озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu Agency.

"Мы будем требовать регулярных ПЦР-тестов от наших непривитых студентов и сотрудников университетов. Мы также введем обязательное ПЦР-тестирование для перелетов в самолетах, проезда в междугородных автобусах, а также посещения концертов, театров и кинотеатров", — отметил турецкий лидер.

По его словам, новые меры начнут действовать с 6 сентября. "Мы попросим учителей и других работников, которые находятся в контакте с учениками, но еще не вакцинированы, проходить ПЦР-тесты не реже двух раз в неделю", — уточнил Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что вакцинация от COVID-19 для граждан страны является "добровольной" и необходимости в "принуждении" нет.

Между тем Израиль со среды, 18 августа, начал требовать от всех граждан старше трех лет справку о COVID-вакцинации или отрицательном результате теста на коронавирус для посещения ресторанов, кафе, музеев, библиотек, тренажерных залов и бассейнов.

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