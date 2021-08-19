Израиль запретил детям от трех лет посещать рестораны без COVID-теста

Израиль запретил детям от трех лет посещать рестораны без COVID-теста

Тесты малышей будут финансироваться государством, поскольку дети до пяти лет не имеют права на вакцинацию.

В Израиле со среды, 18 августа, от всех граждан старше трех лет начали требовать справку о COVID-вакцинации или отрицательном результате теста на коронавирус для посещения ряда общественных мест.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что так называемые паспорта иммунизации "Green Pass" необходимо предъявлять для посещения, в частности, ресторанов, кафе, музеев, библиотек, тренажерных залов и бассейнов. В то же время документ не нужен для входа в магазины и торговые центры.

Также читайте Антитела против коронавируса у детей сколько они сохраняются

До сих пор доказательства полной вакцинации, наличия антител или отрицательного теста должны были предъявлять только несовершеннолетние от 12 лет и взрослые. Теперь это требование распространяется и на детей в возрасте от трех до 11 лет.

Тесты малышей будут финансироваться государством, поскольку дети не имеют права на вакцинацию, если им не исполнилось пять лет. К тому же, эта возрастная группа не считается подвергнутой значительному риску заражения COVID-19.

"Заболеваемость растет с каждым днем", — отметил директор медицинского центра Ziv Салман Зарка парламентскому комитету, предупредив, что следующие две недели будут "критическими". Напомним, что с 6 сентября в стране будут отмечать Рош ха-Шану.

С конца июня в Израиле наблюдается всплеск инфекций, вызванных новым COVID-штамом "Дельта". Во вторник израильское Министерство здравоохранения сообщило о 7870 новых случаях коронавируса, что немного меньше шестимесячного рекорда, зарегистрированного днем ранее (8752).

Также читайте Израиль утилизирует 80 тысяч доз COVID-вакцины Pfizer

Заметим, что примерно один миллион жителей Израиля (около 11% населения страны), которые не вакцинированы, должны платить за собственные тесты.

Как сообщалось, Израиль первым в мире начал делать своим гражданам третью прививку от коронавируса. Приоритет предоставили людям старше 50 лет, медицинским работникам и пациентам с сопутствующими заболеваниями.

Дополнительные вакцины получили уже около 1,1 миллиона человек. По словам израильских экспертов, бустерная вакцина оказалась на 86% эффективнее в предотвращении заражения COVID-19 для людей старше 60 лет.

Новости мира: Израиль первым официально разрешил прививки третьей дозой от коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку