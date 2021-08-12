Антитела против коронавируса у детей сколько они сохраняются

Израильские ученые исследовали 1000 детей, попавших в больницу, начиная с октября 2020 года.
У детей со временем снижается уровень антител к COVID-19. Антитела держатся максимум 4 месяца.
К такому выводу пришли исследователи из медицинского центра "Шаарей Цедек" в Израиле, сообщает Israel Hayom.
Медики сделали тесты на антитела детям, которые поступали в отделения неотложной помощи в больницах Израиля. Около 10% из них ранее болели коронавирусом, но только половина из них знали о этом.
"Среди пациентов уровень антител постепенно снижался после выздоровления. В крови большинства детей, которые были проверены через четыре месяца после заболевания, антител не выявили", — йдться в исследовании.
Участие в исследовании приняли 1000 детей, которые поступали в медучреждения в течение нескольких месяцев, начиная с октября 2020 года.
Напомним, что Германии предлагать прививки детей и подростков от 12 лет вакцинами от COVID-19, разработанными компаниями Moderna и Biontech/Pfizer.