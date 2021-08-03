Германия одобрила COVID-вакцинацию всех детей от 12 лет

Германия одобрила COVID-вакцинацию всех детей от 12 лет

Прививку от коронавируса в Германии уже получил каждый пятый подросток.

В Германии будут предлагать прививки детям и подросткам от 12 лет вакцинами от COVID-19, разработанными компаниями Moderna и Biontech/Pfizer.

Соответствующее решение в понедельник, 2 августа, приняли земельные и федеральный министры здравоохранения на совместном заседании.

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До сих пор вакцинацию детей от коронавируса проводили только при наличии определенных заболеваний и по рекомендации врачей. Теперь же делать ее будут в общих центрах вакцинации.

Решение принято без согласования с Постоянной комиссией по вакцинации (STIKO).

Вакцины против коронавируса от производителей Biontech/Pfizer и Moderna уже были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам для детей от двенадцати лет.

По данным министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, прививки против коронавируса получил каждый пятый подросток в Германии — всего около 900 тысяч.

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Кроме того, министры постановили, что особенно уязвимые группы населения получат третью дозу вакцины против коронавируса. В первую очередь речь идет о пожилых людях, нуждающихся в уходе, и пациентах с иммунодефицитом.

Третью дозу следует делать не ранее чем через шесть месяцев после предыдущего укола.

Сейчас по меньшей мере одну прививку против коронавируса в Германии получили 61,6 процента населения (51,2 миллиона человек), а полное — 52 процента (43,2 миллиона).

Между тем американская биотехнологическая компания Moderna заявила о намерении расширить исследования своей вакцины от COVID-19 среди детей младшего возраста.

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