Moderna хочет привлечь к испытаниям своей COVID-вакцины больше детей до 12 лет

Moderna хочет привлечь к испытаниям своей COVID-вакцины больше детей до 12 лет

Ранее Moderna планировала испытать свою вакцину примерно на 7 тыс. детей.

Американская биотехнологическая компания Moderna в понедельник, 26 июля, заявила о намерении расширить исследования своей вакцины от COVID-19 среди детей младшего возраста.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что разработчик хочет привлечь к испытаниям большее количество участников до 12 лет, чтобы "лучше выявлять редкие побочные эффекты, в частности воспаление сердца".

Также читайте В ЕС разрешили использование вакцины Moderna для подростков

Известно, что компания уже начала соответствующие переговоры с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Ранее Moderna планировала испытать свою вакцину примерно на 7 тыс. детей, самым младшим из которых всего 6 месяцев. Разработчик уточнил изданию, что пока не решил, какое количество детей должно быть добавлено.

Недавно Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал расширить показания для вакцины от COVID-19 Moderna и одобрить ее использование для детей в возрасте от 12 до 17 лет. В то же время в США разработчик подобного разрешения пока не получил.

Когда в Украине начнут вакцинировать детей и подростков

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку