В ЕС разрешили использование вакцины Moderna для подростков

Вакцина уже разрешена к применению для людей в возрасте 18 лет и старше.
Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал расширить показания для вакцины от COVID-19 Moderna и позволить ее использования для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Вакцина уже разрешена к применению для людей в возрасте 18 лет и старше.
Проводилось исследование с участием 3732 детей в возрасте от 12 до 17 лет, которое показало, что вакцина вызвала у детей от 12 до 17 лет реакцию, сравнимую с такой, как у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.
Напомним:
- 18 июля Детский фонд Организации Объединенных Наций впервые доставил в Украину вакцину от коронавируса американской компании Moderna. Партию, которая состоит из более 2 млн доз, предоставило американское правительство через глобальный механизм COVAX.
- По информации Министерства здравоохранения, вакцины Moderna из этой партии предназначены для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов.