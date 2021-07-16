Прилетает впервые в Украину: Ляшко сообщил о поставке 2 млн доз вакцины Moderna

Глава Минздрава также обещает увеличить темпы вакцинации украинцев.
В Украину на выходных впервые прибудет американская вакцина от коронавируса Moderna.
Об этом 16 июля в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мне еще надо поднапрячься и увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 млн прививок за 100 дней работы. Мы движемся в этом направлении. Мы наращиваемся — со следующей недели будет еще больше. С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно", — сообщил глава Минздрава.
Ляшко также отметил, что на сегодня в Украине уже провакцинировали одной дозой 17% взрослого населения страны.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что дополнительно в августе в Украину должно поступить, кроме Pfizer и CoronaVac, 2 млн доз вакцины Novavax.