Прилетает впервые в Украину: Ляшко сообщил о поставке 2 млн доз вакцины Moderna

Глава Минздрава также обещает увеличить темпы вакцинации украинцев.

В Украину на выходных впервые прибудет американская вакцина от коронавируса Moderna.

Об этом 16 июля в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мне еще надо поднапрячься и увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 млн прививок за 100 дней работы. Мы движемся в этом направлении. Мы наращиваемся — со следующей недели будет еще больше. С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно", — сообщил глава Минздрава.

Ляшко также отметил, что на сегодня в Украине уже провакцинировали одной дозой 17% взрослого населения страны.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что дополнительно в августе в Украину должно поступить, кроме Pfizer и CoronaVac, 2 млн доз вакцины Novavax.

Какова ситуация с COVID-19 и вакцинацией сейчас в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко

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