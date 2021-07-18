В Украину впервые прибыла вакцина Moderna: кого будут прививать препаратом

В Украину впервые прибыла вакцина Moderna: кого будут прививать препаратом

Партия состоит из более 2 млн доз.

Детский фонд Организации Объединенных Наций впервые доставил в Украину вакцину от коронавируса американской компании Moderna.

Об этом сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.

Партию, которая состоит из более 2 млн доз, предоставило американское правительство через глобальный механизм COVAX. "ВОЗ приветствует первую доставку вакцины Moderna через механизм COVAX в Украину. Эта вакцина широко используется в США и других странах", — отметил д-р Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и председатель Бюро ВОЗ в Украине.

По информации Министерства здравоохранения, вакцины Moderna из этой партии предназначены для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов.

Следует заметить, что Moderna — это мРНК-вакцина Она требует особых условий транспортировки и хранения — от -50 ° C до -15 ° C. Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.

Как сообщалось, по состоянию на 18 июля 2021 в Украине от коронавируса целом проведено 4061475 прививок. За прошедшие сутки привилось 50435 человек. Одну дозу получили 34079 человек полностью иммунизированы — 16356 человека.

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