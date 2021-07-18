Бельгия открыла границы для украинских туристов

Украина занесена в "белый ковидный список" Европейского Союза.

Согласно рекомендации Совета ЕС, европейские государства имеют право открыть границы для туристов из Украины. Бельгия уже стала такой страной.

Об этом 18 июля сообщил министр МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Бельгия открылась для всех типов путешествийукраинцев согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", — отметил глава министерства.

Напомним, отныне в страны Евросоюза граждане Украины имеют право попадать без вакцинации, но все же с отрицательным тестом на коронавирус. Такое решение принял Совет ЕС 15 июля.

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