Маричка Падалко в вишневом бикини похвасталась кубиками пресса

Звезда поделилась совместным снимком с дочкой.

Ведущая ТСН Маричка Падалко, которая недавно вакцинировалась, вместе с семьей отправилась в отпуск.

Сейчас звезда канала 1+1 наслаждается отдыхом в селе Грибовка, что в Одесской области. Об этом знаменитость рассказала на странице в Instagram. Падалко поделилась кадром, на котором с младшей дочкой Катей изображена в море.

Маричка одета в бикини вишневого цвета и ее пляжный наряд хорошо подчеркнул кубики пресса на животе. Поклонники завалили ведущую комплиментами:

instagram.com/marichkapadalko

Ты прекрасно выглядишь!

Роскошная

Вы просто красавица

В свою очередь, Падалко поделилась наблюдениями, что Грибовка все же больше курорт для маленьких детей. К примеру, для таких, как ее 10-летняя Катя.

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"Вот моя Катя такая — в свои десять она до сих пор восторженно визжит от каждой морской волны, ей до сих пор интересно мастерить что-то с песка, подстерегать продавца сахарной ваты на пляже, (потому что мама раз позволила ее купить). Мои двое подростков уже другие — сдержанные и взрослые. "Не волнуйся, мама, нам здесь хорошо, нас много" — им отсутствие посторонних развлечений частично компенсирует семья, и они не унывают. Скучаю иногда я — от осознания, как быстро растут дети", — рассказала Падалко.

Напомним, на днях Маричка Падалко вспомнила, как год назад у нее выпал зуб в прямом эфире. Ведущая прокомментировала инцидент.

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