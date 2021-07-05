Маричка Падалко в майке и шортах устроила "девичник" с Соломией Витвицкой на даче

Ведущая рассказала о доброй традиции.

Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко, которая на днях присоединилась к танцевальному флешмобу, рассказала о доброй традиции.

Так, звезда канала "1+1" раз в год у себя на даче под Киевом устраивает "девичник" с подружками. На этот раз он состоялся в минувшее воскресенье. Об этом Маричка рассказала в Instagram и запостила фото с вечеринки. Падалко пригласила самых близких подруг, среди которых была и ее коллега, ведущая ТСН Соломия Витвицкая.

instagram.com/marichkapadalko

instagram.com/marichkapadalko

"Раз в год я устраиваю на даче "девичник". Дождь нам немного испортил планы поплавать, но радуга стоит того дождя", — рассказала Маричка.

instagram.com/marichkapadalko

Этот день Падалко провела в комфортном луке. Ведущая надела черные шорты и черную майку, а вместо макияжа выбрала свой естественный вид.

instagram.com/marichkapadalko

Напомним, недавно Маричка Падалко показала, как бежала полумафарон по бездорожью с мужем. Телеведущая вызывает восхищение своей любовью к спорту.

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