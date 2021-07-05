Ивана Купала 2021: традиции и обычаи

Купала и его аналоги в Европе — один из четырех главных праздников солнечного календаря.
Праздник Купала (Ивана Купала, Купала) — одно из древних дохристианских праздников восточных славян, традиционный праздник, что после введения христианства отмечали в ночь перед днем Иоанна Крестителя, то есть, в ночь на 7 июля.
Хотя на самом деле этот праздник — ночь летнего солнцестояния, которое из-за смещения календаря произошло еще две недели назад — в июне.
Купала и его аналоги в Европе — один из четырех главных праздников солнечного календаря. Квинтэссенцией праздника является очистка с помощью огня и воды — древняя форма магических действий.
Ивана Купала: название праздника
Название "Ивана Купала" имеет народно-христианское происхождение и является славянским вариантом имени Иоанн Креститель. Собственно говорить "Ивана Купала" не стоит, потому что там смешиваются докупить и языческие, и христианские элементы праздника.
Как пишет известный украинский этнограф в книге "Мисяцелик", традиционным местом празднования выбирали берега рек, луга, луга или лесные поляны, но непременным условием — наличием воды.
Обрядовая структура праздника общая для всей территории Украины. Правда, в отдельных регионах были свои отличия.
"Купало" и "Марена"
Накануне, то есть 6 июля, ребята ходили по селу и собирали у поленниц и на подворьях хворост, хозяйственные принадлежности, вышедшие из употребления, поленья. Нередко хозяева и сами выносили для огня старые деревянные ведра, кошели, грабли или лопаты. Нагрузив хворостом соломенного, специально изготовленного для этой цели козубка, парни тащили его на луг.
Девушки в это время шли в лес или на луг. Тайком от ребят они плели веночки из живых цветов. Нередко девушки запасались двумя или тремя венчиками. Кроме того, нужно было сделать "Купала" или "Марену" — непременно убрать цветами и лентами живу березовую ветвь. Это обязательный символ девичьей группы без которого не могло произойти праздник. Изготовление атрибутов, как правило, сопровождалось песнями.
К вечеру сельская Левада заметно оживала. Ребята досматривали, как составленное костер, прикидывали на глаз, хватит хвороста, потому что праздник должен продолжаться до поздней ночи. На обочинах выгона готовили небольшое костер и подростки; им также позволяли участвовать в этих действах.
Выбрав место неподалеку очага, девушки вправляли в землю березку, а ребята пытались развеселить группа остроумными диалогами, нередко и песенными текстами. Не оставались в долгу и девушки, они отвечали не менее точными насмешками.
Посмотреть на праздничные торжества сходились все — и дети, и взрослые. Ведь этим действом мало, собственно, и завершиться коллективное досуга, потому что вскоре поступали жатва — самая пора в жизни крестьян.
Ивана Купала: очаг
Когда костер немного угасал, ребята пытались перепрыгнуть его. Каждому хотелось "очиститься" огнем, потому что так велит обычай: пришел на Купала — непременно должен перепрыгнуть костер, подтвердив тем самым свою ловкость и сноровку.
Поступал время разбирать "Купала". Девушки, став кругом, снимали с него украшения (каждая девица при этом пыталась взять на память какую-то толику, чтобы быть счастливыми, а саму ветку несли к воде.
Ивана Купала: девичьи венки
Затем девушки спешили к берегу. Присев у воды, начинали пускать венки со свечами, чтобы предсказать судьбу. Если они сходились вместе, то, по поверью, девушка в этом году должен выйти замуж, а если нет — придется подождать еще следующий Купала. Считалось: венок пристал к ближнему берегу — судьба осчастливит супружеской жизнью в родном селе, когда же отток на противоположную сторону — придут сваты из соседнего, а если крутился на месте или течение относила долой — должен еще побыть "в девках".
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