Ивана Купала 2021: традиции и обычаи

Купала и его аналоги в Европе — один из четырех главных праздников солнечного календаря.

Праздник Купала (Ивана Купала, Купала) — одно из древних дохристианских праздников восточных славян, традиционный праздник, что после введения христианства отмечали в ночь перед днем Иоанна Крестителя, то есть, в ночь на 7 июля.

Хотя на самом деле этот праздник — ночь летнего солнцестояния, которое из-за смещения календаря произошло еще две недели назад — в июне.

Купала и его аналоги в Европе — один из четырех главных праздников солнечного календаря. Квинтэссенцией праздника является очистка с помощью огня и воды — древняя форма магических действий.

Ивана Купала: название праздника

Название "Ивана Купала" имеет народно-христианское происхождение и является славянским вариантом имени Иоанн Креститель. Собственно говорить "Ивана Купала" не стоит, потому что там смешиваются докупить и языческие, и христианские элементы праздника.

Как пишет известный украинский этнограф в книге "Мисяцелик", традиционным местом празднования выбирали берега рек, луга, луга или лесные поляны, но непременным условием — наличием воды.

Обрядовая структура праздника общая для всей территории Украины. Правда, в отдельных регионах были свои отличия.

"Купало" и "Марена"

Накануне, то есть 6 июля, ребята ходили по селу и собирали у поленниц и на подворьях хворост, хозяйственные принадлежности, вышедшие из употребления, поленья. Нередко хозяева и сами выносили для огня старые деревянные ведра, кошели, грабли или лопаты. Нагрузив хворостом соломенного, специально изготовленного для этой цели козубка, парни тащили его на луг.

Девушки в это время шли в лес или на луг. Тайком от ребят они плели веночки из живых цветов. Нередко девушки запасались двумя или тремя венчиками. Кроме того, нужно было сделать "Купала" или "Марену" — непременно убрать цветами и лентами живу березовую ветвь. Это обязательный символ девичьей группы без которого не могло произойти праздник. Изготовление атрибутов, как правило, сопровождалось песнями.

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К вечеру сельская Левада заметно оживала. Ребята досматривали, как составленное костер, прикидывали на глаз, хватит хвороста, потому что праздник должен продолжаться до поздней ночи. На обочинах выгона готовили небольшое костер и подростки; им также позволяли участвовать в этих действах.

Выбрав место неподалеку очага, девушки вправляли в землю березку, а ребята пытались развеселить группа остроумными диалогами, нередко и песенными текстами. Не оставались в долгу и девушки, они отвечали не менее точными насмешками.

Посмотреть на праздничные торжества сходились все — и дети, и взрослые. Ведь этим действом мало, собственно, и завершиться коллективное досуга, потому что вскоре поступали жатва — самая пора в жизни крестьян.

Ивана Купала: очаг

Когда костер немного угасал, ребята пытались перепрыгнуть его. Каждому хотелось "очиститься" огнем, потому что так велит обычай: пришел на Купала — непременно должен перепрыгнуть костер, подтвердив тем самым свою ловкость и сноровку.

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Поступал время разбирать "Купала". Девушки, став кругом, снимали с него украшения (каждая девица при этом пыталась взять на память какую-то толику, чтобы быть счастливыми, а саму ветку несли к воде.

Ивана Купала: девичьи венки

Затем девушки спешили к берегу. Присев у воды, начинали пускать венки со свечами, чтобы предсказать судьбу. Если они сходились вместе, то, по поверью, девушка в этом году должен выйти замуж, а если нет — придется подождать еще следующий Купала. Считалось: венок пристал к ближнему берегу — судьба осчастливит супружеской жизнью в родном селе, когда же отток на противоположную сторону — придут сваты из соседнего, а если крутился на месте или течение относила долой — должен еще побыть "в девках".

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