Таропрогноз на 5-11 июля: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют понять, чего мы хотим на самом деле.

Карты Таро — это колода из 78 карт, появившаяся в Средневековье, и используется в наши дни, преимущественно, для гадания. Карты Таро являются системой графических образов, которые могут быть оформлены как колода карт, когда они используются для игры или гадания, а также могут быть просто набором графических образов (или даже словесных описаний образов), когда они используются как символы.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — на 5-11 июля — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Императрица"

Эта карта Таро свидетельствует о развитии, женственности, чувственном наслаждении, плодородии, сострадании, творчестве, воспитании и удовлетворение жизнью. Она подсказывает, что пора сконцентрироваться на искусстве и красоте, жизни в гармонии с природой, желании быть экстравагантным, осознавать свои желания. Речь идет о творческом и несколько материнском аспекте женственности. Этот архетип обладает такими качествами как плодородие и плодовитость.

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Эта карта подсказывает, что следует искать позитив и гармонию в отношениях. Возможно, вам понадобится воспитания своих чувств и осознание своей сексуальности. А об отношениях, то вам придется управлять партнером, или даже сыграть для него роль матери.

Также не стоит сомневаться в успехе ваших планов, даже самых рискованных.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Семерка кубков"

Эта карта рассказывает о мечтательности, работе со своими слабостями, строительстве воздушных замков, разнообразии возможностей. Однако вам мешать отсутствие организованности, завышенные ожидания, лень и безынициативность, отрицание неизбежного, уверенность, что вам все по плечу, иллюзии и тому подобное.

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Она подсказывает, что не стоит плыть по течению. Также не нужно выполнять все ваши прихоти, ведь вы не знаете, что вам нужно в жизни на самом деле. Но, если вы работаете от зари до зари, то нужно немного расслабиться.

Карта советует избегать жизненных ловушек, о которых говорилось выше. Вам нужно четко строить планы, а не отговаривать от вызова судьбы.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта указывает на достижение, очищение, независимость, самоуверенность. Она свидетельствует о большом жизненном выигрыше, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми благами жизни, переменам к лучшему, счастьи, умение получать прибыль.

Сейчас речь идет о том, что вы достигли немало в работе, вы научились контролировать свои страхи и сомнения. Вы свободны в своем выборе делать что угодно, пока отвечаете за свои действия.

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Пришло время задуматься о себе. Задумайтесь о том, насколько вы свободны, или вам нравится независимость не боитесь ли вы стать уверенным в себе.

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