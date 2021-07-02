Ретроградный Нептун 2021: что стоит сделать и чего следует избегать

Ретроградности Нептуна ежегодно проходит 161 день.

Явление ретроградности планет стало популярным недавно, однако оно сопровождает человечество еще со времен появления астрономии несколько тысяч лет назад. К примеру, в 2021 году Нептун будет ретроградным лишь определенный период — с 25 июня и до 1 декабря.

Что такое ретроградность: простое объяснение

Ретроградными могут быть все планеты Солнечной системы, но самой известной является ретроградность Меркурия, поскольку эта планета находится близко к Солнцу, то и имеет несколько периодов ретроградности в год.

Во время ретроградного периода положительные качества, которые, с точки зрения эзотерики, приписывают той или иной планете, могут искажаться или замедляться.

Нептун: астрономия

Нептун — планета Солнечной системы, восьмая по удаленности от Солнца. Она четвертая по величине в Солнечной системе, третья по массе и относится к планетам-гигантам. Нептун был открыт 23 сентября 1846, и он стал первой планетой, обнаруженной благодаря математическим расчетам. В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры среди всех планет Солнечной системы. Планета фигурирует во многих литературных произведениях, как правило, научно-фантастических, а также в фильмах, музыке и тому подобное.

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Планета названа в честь римского бога морей. Его астрономический символ Neptune symbol.svg — стилизованная версия трезубца Нептуна.

Нептун: мифология и астрология

Нептун — римское божество облаков, дождя и воды, культ и образ которого отождествился и слился с греческим Посейдоном. Был также покровителем лошадей и соревнований на колесницах; отсюда его алтаре в Колизее, в цирке Фламиния и тому подобное. Первые упоминания о божестве датируются 3 веком до нашей эры. Бог морей и потоков первоначально считался покровителем речной и родниковой воды. Переход в ранг царя морей связан с женитьбой — молодая жена Нептуна символизировала у римлян соленую воду.

С точки зрения астрологии Нептун символизирует желание выйти за пределы. В гороскопе сильный Нептун наделяет человека желанием играть роль жертвы-мученика-спасителя. Эта планета заставляет спасать весь мир или одного человека.

Также Нептун призывает людей уходить от реальности. Эта планета страсти и расстройства. Люди, у которых в гороскопе присутствует эта планета, не терпят ограничений, но могут легко попасть под чей-то навязчивое влияния. Считается, что именно эта планета управляет психикой и с нами. Нептун — планета духовности, мистики, тайн, психологии, творчества. В период ретроградности она призывает нас пересмотреть свои духовные идеалы, избавиться от иллюзий, снять "розовые очки", освободиться от ложных, навязанных ценностей.

Ретроградный Нептун: эзотерика

Во время ретроградного периода любой планеты, и Нептун — не исключение, возвращаются проблемы прошлого года. Но это нужно для того, чтобы их наконец решить или вас осветят неожиданные идеи. Поскольку Нептун "руководит" мистиками, то людям творческих профессий можно ожидать, что к ним придет вдохновение. Также это хороший период для визуализаций и мечтаний. Правда, перед реализацией своих мечтаний в реальность стоит избавиться от иллюзий и самообмана.

Ретроградный Нептун: что стоит сделать

создать образ своего идеального будущего в фантазиях;

надеяться на чудо;

глубоко погружаться в себя;

слушать свой внутренний голос;

реализовать потенциал;

заниматься духовными практиками и медитациями;

быть романтичными;

больше читать.

Ретроградный Нептун: чего стоит избегать

оставаться глухим к внутренним порывам;

впадать в депрессию;

быть опрометчивым во время отдыха;

слепо доверять людям;

начинать что-то важное и брать на себя ответственность;

употреблять некачественные продукты;

заниматься экстремальными видами спорта и рисковать в целом.

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