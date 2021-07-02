Ретроградный Нептун 2021: что стоит сделать и чего следует избегать

Ретроградности Нептуна ежегодно проходит 161 день.
Явление ретроградности планет стало популярным недавно, однако оно сопровождает человечество еще со времен появления астрономии несколько тысяч лет назад. К примеру, в 2021 году Нептун будет ретроградным лишь определенный период — с 25 июня и до 1 декабря.
Что такое ретроградность: простое объяснение
Ретроградными могут быть все планеты Солнечной системы, но самой известной является ретроградность Меркурия, поскольку эта планета находится близко к Солнцу, то и имеет несколько периодов ретроградности в год.
Во время ретроградного периода положительные качества, которые, с точки зрения эзотерики, приписывают той или иной планете, могут искажаться или замедляться.
Нептун: астрономия
Нептун — планета Солнечной системы, восьмая по удаленности от Солнца. Она четвертая по величине в Солнечной системе, третья по массе и относится к планетам-гигантам. Нептун был открыт 23 сентября 1846, и он стал первой планетой, обнаруженной благодаря математическим расчетам. В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры среди всех планет Солнечной системы. Планета фигурирует во многих литературных произведениях, как правило, научно-фантастических, а также в фильмах, музыке и тому подобное.
Планета названа в честь римского бога морей. Его астрономический символ Neptune symbol.svg — стилизованная версия трезубца Нептуна.
Нептун: мифология и астрология
Нептун — римское божество облаков, дождя и воды, культ и образ которого отождествился и слился с греческим Посейдоном. Был также покровителем лошадей и соревнований на колесницах; отсюда его алтаре в Колизее, в цирке Фламиния и тому подобное. Первые упоминания о божестве датируются 3 веком до нашей эры. Бог морей и потоков первоначально считался покровителем речной и родниковой воды. Переход в ранг царя морей связан с женитьбой — молодая жена Нептуна символизировала у римлян соленую воду.
С точки зрения астрологии Нептун символизирует желание выйти за пределы. В гороскопе сильный Нептун наделяет человека желанием играть роль жертвы-мученика-спасителя. Эта планета заставляет спасать весь мир или одного человека.
Также Нептун призывает людей уходить от реальности. Эта планета страсти и расстройства. Люди, у которых в гороскопе присутствует эта планета, не терпят ограничений, но могут легко попасть под чей-то навязчивое влияния. Считается, что именно эта планета управляет психикой и с нами. Нептун — планета духовности, мистики, тайн, психологии, творчества. В период ретроградности она призывает нас пересмотреть свои духовные идеалы, избавиться от иллюзий, снять "розовые очки", освободиться от ложных, навязанных ценностей.
Ретроградный Нептун: эзотерика
Во время ретроградного периода любой планеты, и Нептун — не исключение, возвращаются проблемы прошлого года. Но это нужно для того, чтобы их наконец решить или вас осветят неожиданные идеи. Поскольку Нептун "руководит" мистиками, то людям творческих профессий можно ожидать, что к ним придет вдохновение. Также это хороший период для визуализаций и мечтаний. Правда, перед реализацией своих мечтаний в реальность стоит избавиться от иллюзий и самообмана.
Ретроградный Нептун: что стоит сделать
- создать образ своего идеального будущего в фантазиях;
- надеяться на чудо;
- глубоко погружаться в себя;
- слушать свой внутренний голос;
- реализовать потенциал;
- заниматься духовными практиками и медитациями;
- быть романтичными;
- больше читать.
Ретроградный Нептун: чего стоит избегать
- оставаться глухим к внутренним порывам;
- впадать в депрессию;
- быть опрометчивым во время отдыха;
- слепо доверять людям;
- начинать что-то важное и брать на себя ответственность;
- употреблять некачественные продукты;
- заниматься экстремальными видами спорта и рисковать в целом.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Раки-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время
- Петров пост 2021: традиции и обычаи