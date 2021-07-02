При всей недооцененности ревеня в последнее время вспоминают о нем все чаще, и даже высокая кухня его больше не избегает. Китайцы знали ему цену еще 7 веков назад, когда и сушили, и заваривали, и терли: все ради того, чтобы избавиться различных болезней желудка.

Предлагаем рецепт от основательницы Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасии Цыбуляк.

Июнь и июль — это ревень! В сыром виде он слишком кислый — не стоит и пробовать. Но немного сахара, немного высоких температур - и на передний план выходят свежий аромат и сложный кисло-сладкий вкус. Ревень на 95% состоит из воды, но пектинов, фосфора, магния, железа, витаминов С и Р, каротина в нем столько, сколько нужно, чтобы набраться за первые месяцы лета.

Англичане любят ревеневые крамблы, в ресторанах сейчас все чаще можно встретить лимонады, приправы к мясу из ревеня, а какие из него пироги! Впрочем, времени у нас обычно немного, поэтому подготовила два рецепта, которые можно повторить быстро.

Но одно важное замечание: готовьте только из молодых стеблей этого растения, потому что в старых много яблочной кислоты, которая нам не нужна.

Запеченный лосось с ревенем

Ингредиенты:

2 стебля ревеня

2 лука-шалот

2 филе лосося

кленовый сироп

веточки тимьяна

пучок мангольда

чеснок

херес

лимонный сок

Способ приготовления

1. Обжарьте шалот, добавьте к нему ревень и потушите 1 минуту.

2. Раздвиньте все на края сковородки, сбрызните кленовым сиропом и хересом, в центр положите лосось, присыпав тимьяном.

3. Поставьте в духовку на 15 минут. Если лосось будет готов, а ревень нет, запекайте дальше, проверяя готовность.

Блюдо можно подавать с киноа или любым другим полезным гарниром.

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