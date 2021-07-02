При всей недооцененности ревеня в последнее время вспоминают о нем все чаще, и даже высокая кухня его больше не избегает. Китайцы знали ему цену еще 7 веков назад, когда и сушили, и заваривали, и терли: все ради того, чтобы избавиться различных болезней желудка.
Предлагаем рецепт от основательницы Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасии Цыбуляк.
Июнь и июль — это ревень! В сыром виде он слишком кислый — не стоит и пробовать. Но немного сахара, немного высоких температур - и на передний план выходят свежий аромат и сложный кисло-сладкий вкус. Ревень на 95% состоит из воды, но пектинов, фосфора, магния, железа, витаминов С и Р, каротина в нем столько, сколько нужно, чтобы набраться за первые месяцы лета.
Англичане любят ревеневые крамблы, в ресторанах сейчас все чаще можно встретить лимонады, приправы к мясу из ревеня, а какие из него пироги! Впрочем, времени у нас обычно немного, поэтому подготовила два рецепта, которые можно повторить быстро.
Но одно важное замечание: готовьте только из молодых стеблей этого растения, потому что в старых много яблочной кислоты, которая нам не нужна.
Запеченный лосось с ревенем
Ингредиенты:
- 2 стебля ревеня
- 2 лука-шалот
- 2 филе лосося
- кленовый сироп
- веточки тимьяна
- пучок мангольда
- чеснок
- херес
- лимонный сок
Способ приготовления
1. Обжарьте шалот, добавьте к нему ревень и потушите 1 минуту.
2. Раздвиньте все на края сковородки, сбрызните кленовым сиропом и хересом, в центр положите лосось, присыпав тимьяном.
3. Поставьте в духовку на 15 минут. Если лосось будет готов, а ревень нет, запекайте дальше, проверяя готовность.
Блюдо можно подавать с киноа или любым другим полезным гарниром.
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