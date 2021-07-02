Попри всю недооціненність ревеня, останнім часом згадують про нього все частіше і навіть висока кухня його більше не цурується. Китайці знали йому ціну ще 7 століть тому, коли і сушили, і заварювали, і терли: все заради того, щоб позбутися різних хвороб шлунка.

Пропонуємо рецепт від засновниці Glossary Organic Products і екофонду Glossary Foundation Анастасії Цибуляк.

Червень і липень – це ревінь! В сирому вигляді він надто кислий – не варто і куштувати. Але трохи цукру, високих температур – і на передній план виходять свіжий аромат і складний кисло-солодкий смак. Ревінь на 95% складається з води, але пектинів, фосфору, магнію, заліза, вітамінів С і Р, каротину в ньому стільки, скільки треба, щоб набратися за перші місяці літа.

Англійці люблять ревеневі крамбли, в ресторанах зараз все частіше можна зустріти лимонади, приправи до м’яса з ревеня, а які з нього пироги! Втім, часу у нас як правило небагато, тому підготувала два рецепти, які можна повторити швидко.

Але одне важливе зауваження: готуйте тільки з молодих стеблин цієї рослини, бо в старих багато яблучної кислоти, яка нам не потрібна.

Запечений лосось із ревенем

Інгредієнти:

2 стебла ревеню

2 цибулі-шалот

2 філе лосося

кленовий сироп

гілочки чебрецю

пучок мангольда

часник

херес

лимонний сік

Спосіб приготування

1. Обсмажте шалот, додайте до нього ревінь і потушкуйте 1 хвилину.

2. Розсуньте усе на краї сковорідки, збризніть кленовим сиропом і хересом, в центр покладіть лосось, присипавши чебрецем.

3. Поставте в духовку на 15 хвилин. Якщо лосось буде готовий, а ревінь ні, запікайте далі, перевіряючи готовність.

Страву можно подавати із кіноа, або будь-яким іншим корисним гарніром.

Хай смакує!

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