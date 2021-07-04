Таропрогноз на 5-11 липня: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють зрозуміти, чого ми прагнемо насправді.

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі, і використовується в наші дні, переважно, для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння, а також можуть бути просто набором графічних образів (або навіть словесних описів образів), коли вони використовуються як символи.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 5-11 липня - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Імператриця"

Ця карта Таро свідчить про розвиток, жіночність, чуттєву насолоду, родючість, співчуття, творчість, виховання та задоволення життям. Вона підказує, що настав час сконцентруватися на мистецтві та красі, житті в гармонії з природою, бажанні бути екстравагантним, усвідомлювати свої бажання. Йдеться про творчий і дещо материнський аспект жіночності. Цей архетип володіє такими якостями як родючість та плодовитість.

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Ця карта підказує, що слід шукати позитив та гармонію у стосунках. Можливо, вам знадобиться виховання своїх почуттів та усвідомлення своєї сексуальності. А щодо стосунків, то вам доведеться керувати партнером, або навіть зіграти для нього роль матері.

Також не варто сумніватися в успіху ваших планів, навіть найризикованіших.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Сімка кубків"

Ця карта розповідає про мрійливість, роботу зі своїми слабкостями, будівництв повітряних замків, різноманітність можливостей. Проте вам будуть заважати відсутність організованості, завищені очікування, лінощі та безініціативність, заперечення неминучого, впевненість, що вам все до снаги, ілюзії тощо.

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Вона підказує, що не варто плисти за течією. Також не потрібно виконувати всі ваші забаганки, адже ви не знаєте, що вам потрібно у житті насправді. Але, якщо ви працюєте від зорі до зорі, то потрібно трішки розслабитися.

Карта радить уникати життєвих пасток, про які йшлося вище. Вам потрібно чітко будувати плани, а не відмовляти від виклику долі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта вказує на досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Вона свідчить про великий життєвий виграш, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду усіма благами життя, зміни на краще, щастя, вміння отримувати прибутки.

Зараз йдеться про те, що ви досягнули чимало в роботі, ви навчилися контролювати свої страхи та сумніви. Ви вільні у своєму виборі робити що завгодно, поки відповідаєте за свої дії.

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Настав час замислитися про себе. Замисліться про те, наскільки ви вільні, чи вам подобається незалежність чи не боїтеся ви стати впевненим у собі.

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