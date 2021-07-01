Таропрогноз на липень: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють краще зрозуміти наші мотиви.

Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, уже завоювали численних прихильників серед різних прошарків суспільства. Вони озвучують своєрідні підказки долі та попередження, але, чи прислухатися до них - вирішує сама людина.

Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, тому ви легко зможете їх придбати, якщо забажаєте опанувати це мистецтво.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас у липні 2021 року за допомогою тарологічного прогнозу на перший місяць літа від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Таропрогноз кохання на липень-2021

Карта місяця "Маг"

Ця карта свідчить про ініціативу, мотивацію, повну усвідомленість та дієвість. "Маг" демонструє активну життєву позицію, самореалізацію, знання та цілеспрямованість. Ця карта символізує міст поміж внутрішнім і зовнішнім світом. Вона показує як наші підсвідомі бажання можуть змінити хід подій. Зараз варто бути гнучким та прислухатися до внутрішнього голосу. Нині вашим головним союзником має стати самомотивація, яка допоможе надихати інших ідеями.

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Також ця карта вказує на потужну чоловічу сексуальну енергію.

Вона радить пристосовуватися до життєвих обставин, які змінюються, генерувати нові ідеї та шукати правильний шлях. Іноді доведеться доводити, що ви вмієте налагоджувати контакти з правильними людьми.

Таропрогноз на роботу та кар’єру на липень-2021

Карта місяця "Світ"

Ця карта повідомляє про завершеність, задоволення, свободу, звільнення від страхів. Вона свідчить про нагороду за тяжку працю, щасливе завершення ходу подій, внутрішній спокій, який буде захистом від життєвих викликів, початок нової справи, яка принесе плоди у майбутньому.

Ця карта - дуже позитивна. Вона каже, що настав час усвідомлювати себе, свої можливості та повністю брати відповідальність за своє життя. Зараз ви прийшли до згоди з собою та оточенням й отримали уявлення про свої внутрішні цінності. Нині у вас є шанс отримати хорошу роботу. Яку б ціну не довелося заплатити, ви знаєте, що слід рухатися до своєї мети, не оглядаючись на інші можливості.

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Ви маєте задати собі наступні запитання: "На що ви справді здатні?", "Хто ви є?","Що потрібно зробити, щоб пробудити свій потенціал?" та рухатися далі.

Таропрогноз на фінанси на липень-2021

Карта місяця "Дев'ятка жезлів"

Ця карта повідомляє про готовність, захист, силу та усвідомленість. Водночас вона свідчить і про відчуття беззахисності, побудову захисту "про всяк випадок", згадки про минулі невдачі, турботу про майбутнє, розвиток сили через самоусвідомлення, готовність до всього, підозрілість до чужих дій, наполегливість тощо.

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"Дев'ятка жезлів" переконує, що який би період не підходив би до завершення, ця карта вказує на те, що ви готові рухатися далі. Розвиваючи свою внутрішню силу, ви набралися мудрості та дійшли до повного усвідомлення, що не хочете повторення печального досвіду минулого.

Будьте уважні та усвідомлюйте свою вразливість, але не переходьте у глухий захист. Навчіться бачити свої слабкі та сильні сторони, признавати свої недоліки, але усвідомлювати свій потенціал, чутливо реагувати на події та долати всі труднощі.

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