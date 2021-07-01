ВР ухвалила законопроєкт про олігархів у першому читанні

Визначати олігархів буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за певними критеріями.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про олігархів №5599, поданий президентом України.

За рішення нардепи проголосували на позачерговому засіданні парламенту 1 липня.

Володимир Зеленський 2 червня вніс до Верховної Ради законопроєкт №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті" – так званий законопроект про олігархів.

275 нардепів проголосували "За". Не голосували за нього ЄС, ОПЗЖ, Батьківщина і Голос.

У документі вказано визначення, хто такі олігархи — це особи, які "мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору". Документ має обмежений термін дії — 10 років.

В ОП запевняють, що його ухвалення має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На основі цього документу будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що мають переформатувати економічні й суспільні відносини в країні.

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Нагадаємо, Рада 1 липня зібралася на позачергове засідання на вимогу президента Зеленського. На порядку денному 9 законопроєктів. Серед них - проєкти законів про олігархів та корінні народи. Розглянуть також зміни до Бюджетного, Митного та Податкового кодексів. А ще - виділення частини коштів із програми "Велике будівництво" на реставрацію культурних пам'яток.

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