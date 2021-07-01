Рада ухвалила новий закон: росіяни корінним народом не визнаються

У порядку денному одразу кілька резонансних законопроєктів.

1 липня Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання на вимогу президента Володимира Зеленського.

ВР прийняла президентський закон про корінні народи.

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Росіяни, як це передбачено законом, корінним народом не визнаються. А ось кримські татари, караїми та кримчаки тепер офіційно визнані корінними народами України.

Нагадаємо, 18 травня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про корінні народи. Проєкт закону визначений як невідкладний. У документі йдеться про забезпечення розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності корінних народів.

У попередній редакції проєкту передбачалося визначення, що корінний народ — це спільнота, етногенез якої відбувся на території в межах сучасних кордонів України, яка становить етнічну меншість в складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. Відповідно до цього пропонувалося встановити, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки. Проти такого визначення виступали румунська і угорська спільноти, які компактно проживають у деяких районах Буковини та Закарпаття. Вони теж претендували на отримання статусу корінних народів.

Новини України: Зеленський вніс у парламент законопроєкт про статус корінних народів

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