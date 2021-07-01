У Кременчуці з 8 поверху випала 5-річна дівчинка

У Кременчуці з 8 поверху випала 5-річна дівчинка

Дитина загинула на місці.

У Кременчуці Полтавської області з вікна багатоповерхівки випала 5-річна дівчинка. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.

Сьогодні, 1 липня, близько 15:20 з 8 поверху багатоповерхівки на вулиці Генерала Манагарова випала 5-річна дитина. Очевидці одразу викликали швидку.

Від отриманих травм дівчинка померла на місці події. Наразі обставини з’ясовує поліція.

Правоохоронці вкотре нагадали місцевим жителям про посилення контролю за дозвіллям малолітніх дітей та обмеження їм доступ до відчинених вікон, балконів, у тому числі облаштованих захисними москітними сітками, які створюють хибну уяву захисту.

Нагадаємо, що у Тернополі в понеділок, 14 червня, з вікна 7 поверху випав 6-річний хлопчик. Дитину госпіталізували.

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