В Кременчуге с 8 этажа выпала 5-летняя девочка

Ребенок погиб на месте.
В Кременчуге Полтавской области из окна многоэтажки выпала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок погиб на месте.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
Сегодня, 1 июля, около 15:20 с 8 этажа многоэтажки на улице Генерала Манагарова выпал 5-летний ребенок. Очевидцы сразу вызвали скорую.
От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Обстоятельства выясняет полиция.
Правоохранители еще раз напомнили местным жителям об усилении контроля за досугом малолетних детей и ограничения им доступ к открытых окон, балконов, в том числе оборудованных защитными москитными сетками, которые создают ложное представление защиты.
Напомним, что в Тернополе в понедельник, 14 июня, из окна 7 этажа выпал 6-летний мальчик. Ребенка госпитализировали.