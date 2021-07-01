В Кременчуге с 8 этажа выпала 5-летняя девочка

В Кременчуге с 8 этажа выпала 5-летняя девочка

Ребенок погиб на месте.

В Кременчуге Полтавской области из окна многоэтажки выпала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Сегодня, 1 июля, около 15:20 с 8 этажа многоэтажки на улице Генерала Манагарова выпал 5-летний ребенок. Очевидцы сразу вызвали скорую.

От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Обстоятельства выясняет полиция.

Правоохранители еще раз напомнили местным жителям об усилении контроля за досугом малолетних детей и ограничения им доступ к открытых окон, балконов, в том числе оборудованных защитными москитными сетками, которые создают ложное представление защиты.

Напомним, что в Тернополе в понедельник, 14 июня, из окна 7 этажа выпал 6-летний мальчик. Ребенка госпитализировали.

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