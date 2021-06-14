В Тернополе 6-летний мальчик выпал с 7 этажа: ребенок выжил

Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое.

В Тернополе в понедельник, 14 июня, из окна 7 этажа выпал 6-летний мальчик. Ребенка госпитализировали.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Инцидент произошел в 16:00. По предварительным данным, 6-летний мальчик имел расстройства аутистического спектра. Он оперся на москитную сетку и выпал из окна 7 этажа.

Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в Тернопольскую областную детскую больницу. Сейчас за его жизнь борются медики.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, на Прикарпатье нашли тело пропавшего 12-летнего мальчика, который упал в реку Черемош.

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