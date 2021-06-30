Хотіла втекти погуляти: у Рівному з вікна випала 16-річна дівчина

У дівчини діагностували забій хребта.
У Рівному на вулиці Соломії Крушельницької із вікна другого поверху випала 16-річна дівчина. Її госпіталізували медики.
Про це повідомили в Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.
Інцидент трапився у вівторок, 29 червня, о 22:25. Коли на місце події прибули медики, дівчина була при тямі. Потерпіла нарікала на біль у хребті. Дівчину госпіталізували в Рівненську обласну дитячу лікарню з попереднім діагнозом забій поперекового відділу хребта.
Речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька в коментарі "Рівне вечірнє" повідомила, що за попередніми даними, дівчинка тікала з вікна житлового будинку, бо хотіла погуляти. Правоохоронці проведуть із родиною виховну бесіду.
Нагадаємо, у Тернопільській області 15-річна школярка знепритомніла від алкоголю.