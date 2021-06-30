Путін розповів, якою вакциною щепився від коронавірусу

Першу дозу лідер РФ отримав у березні.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що вакцинувався від коронавірусу російським "Супутником V".

Про це він повідомив 30 червня під час прямої лінії, пишуть російські ЗМІ.

Він повідомив, що не радився з лікарями, а більше слідував досвіду знайомих. До того ж, цим препаратом у Росії прищеплюються збройні сили, а він - верховний головнокомандувач.

Російський лідер також прокоментував, чому не зробив це публічно, як лідери багатьох країн: "Я не думаю, що так уже й важливо показати відео. А якщо б робили не в руку, а в інше місце, теж показати треба було б?".

Нагадаємо, як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін вакцинувався від коронавірусу ввечері 23 березня 2021 року. Щоправда, якою саме вакциною він прищепився, тоді у Кремлі "спеціально" відмовилися розповідати.

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