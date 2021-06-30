Путин рассказал, какой вакциной привился от коронавируса

Первую дозу лидер РФ получил в марте.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцинировался от коронавируса российским "Спутником V".
Об этом он сообщил 30 июня во время прямой линии, пишут российские СМИ.
Он сообщил, что не советовался с врачами, а больше следовал опыту знакомых. К тому же, этим препаратом в России прививаются вооруженные силы, а он — верховный главнокомандующий.
Российский лидер также прокомментировал, почему не сделал это публично, как лидеры многих стран: "Я не думаю, что так уж важно показать видео. А если бы делали не в руку, а в другое место, тоже показать надо было бы?".
Напомним, как сообщалось, президент России Владимир Путин вакцинировался от коронавируса вечером 23 марта 2021 года. Правда, какой именно вакциной он привился, тогда в Кремле "специально" отказались рассказывать.