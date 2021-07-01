Рада приняла закон о коренных народах

На повестке дня сразу несколько резонансных законопроектов.

1 июля Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание по требованию президента Владимира Зеленского.

ВР приняла президентский закон о коренных народах.

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Россияне, как это предусмотрено законом, коренным народом не признаются. А вот крымские татары, караимы и крымчаки теперь официально признаны коренными народами Украины.

Напомним, 18 мая президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о коренных народах. Проект закона определен как неотложный. В документе говорится об обеспечении развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности коренных народов.

Предлагалось установить, что коренными народами в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки. Против такого определения выступали румынское и венгерское сообщества, проживающие в некоторых районах Буковины и Закарпатья. Они претендовали на получение статуса коренных народов.

Новости Украины: Зеленский внес в парламент законопроект о статусе коренных народов

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