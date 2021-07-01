Операция "деолигархизация": популизм или реальное желание Зеленского побороть коррупцию

Если Рада не примет законопроект об олигархах, Зеленский может вынести его на референдум.

В четверг, 1 июля, на внеочередном заседании Верховной Рады в 16:00, созванном по требованию Владимира Зеленского, парламентарии в первом чтении готовятся рассмотреть его законопроект №5599 об олигархах. На первый взгляд это довольно амбициозный шаг, на который не решался ни один из предыдущих украинских президентов. К тому же, является хорошим подспорьем перед встречей с Джо Байденом в Вашингтоне.

Но дьявол как всегда кроется в деталях. Законопроект Зеленского об олигархах является довольно популистским. Во-первых, им предлагается определить, кто же такой олигарх. Во-вторых, создать спецреестр, куда предварительно попадут 13 олигархов. В-третьих, "узаконить" контакты (встречи, звонки) политиков и госслужащих с олигархами, о которых те должны сообщать в СНБО. Ну, и самое главное, кроме запрета финансировать политические партии, законопроект не обязывает олигархов избавиться (передать, перепродать) свои медиаактивы и доли в бизнесах, где они являются монополистами.

ТСН.ua узнавал, что на самом деле стоит за наступлением Зеленского на олигархов, и к чему это может привести.

Борьба с олигархами

Считается, что старт появлению большой украинской олигархии дал второй президент Леонид Кучма, поскольку именно на время его правления пришлась большая приватизация. Владимир Зеленский, несистемный политик, за два года своего президентства сделал по крайней мере два шага, на которые не решались его предшественники: начал наступление на кума Путина Виктора Медведчука, закрыв три связанные с ним информационные телеканала, и замахнулся на борьбу с олигархами.

Так называемый законопроект об олигархах Зеленский внес в ВР 2 июня. Ставка в этой борьбе делается на СНБО. Но сначала документ нужно провести через парламент. Накануне встречи Зеленского с Джо Байденом в Вашингтоне это могло бы стать хорошим подспорьем и сигналом желания украинской власти побороть коррупцию. Но текст так называемого законопроекта об олигархах и отсутствие голосов за него в ВР скорее свидетельствует о популизме и попытке зачистить информационное поле к походу Зеленского на второй срок.

Во-первых, все западные демократии боролись с олигархией (хотя так ее не называли) путем принятия законов о государственных монополиях и лоббизме, чтобы исключить влияние владельцев крупных бизнесов на экономику, оживить конкуренцию на рынках, что способствовало снижению цен для конечных потребителей, и перевести в законную плоскость финансирование крупным бизнесом политических партий.

Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд говорит ТСН.ua, что выделять какую-то одну группу для борьбы — это неправильный подход.

"В повестке дня госсекретаря Энтони Блинкена, когда он в прошлом месяце приезжал в Украину, было три вопроса: корпоративное управление (наступление на реформу корпоративного управления из-за смены менеджмента "Нафтогаза" - Авт.), укрепление антикоррупционной инфраструктуры и судебная реформа. На этих вопросах Украине следует сосредоточиться", — говорит ТСН.ua Андерс Ослунд.

США более века назад приняли Акт Шермана, запрещающий создание монополий и делающий невозможными попытки сговора предпринимателей ради демпинга. Тогда этот закон был направлен в основном против Рокфеллера, который контролировал до 90% нефтяного рынка в Америке, имея карманных политиков. Впоследствии были приняты еще два акта, многочисленные поправки, а также законодательство о лоббизме. Все это и по сей день регулирует в США работу большого бизнеса, его влияние на экономику и политику.

Хоть секретарь СНБО Алексей Данилов и говорит, что закон Зеленского — это только первая ласточка, а полноценный "антиолигархический кодекс" будет включать 11 законопроектов, пока работы в этом направлении не видно. Зато активно проталкивается популистский законопроект №5599.

У президента предлагают сначала законодательно определить, кто такой олигарх (участвует в политической жизни, влияет на СМИ, и является монополистом со стоимостью активов на более чем $83 млн), создать реестр олигархов, которым будет оперировать СНБО, и заставить политиков и чиновников уведомлять Совет нацбезопасности о любых своих контактах с олигархами.

Но на первый взгляд хорошее дело рискует стать посмешищем. Ведь, например, все члены фракции "Европейская солидарность" должны будут оповещать СНБО о заседании фракции в присутствии Петра Порошенко. А если например жена или дочь олигарха, который попадет в список СНБО, будет народным депутатом или министром? Ей надо будет оповещать СНБО об их разговорах дома.

Во-вторых, по мнению европейских экспертов, у Украины есть еще два пути борьбы с олигархатом. Первый — это укреплять институты (Антимонопольный комитет, суды, антикоррупционную инфраструктуру), которые обеспечат честную и прозрачную работу бизнеса. А что самое главное — сделают невозможным сосредоточение критически важных для государства активов в одних руках.

Но для украинской власти это наверное слишком сложно. Существует и второй путь — договоренность с олигархами. Что это значит? Заключение своеобразного мирового соглашения или нулевой декларации, по которой олигархи соглашаются заплатить в бюджет определенную сумму за нечестно полученные активы и жить по-новому. Но вряд ли Зеленский на это пойдет.

Выборы или референдум?

Уже не первый раз спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков критикует предложения Владимира Зеленского. С его законопроектом об олигархах та же история. По мнению Разумкова, в нем заложен конфликт интересов, ведь на СНБО возлагаются несвойственные ему функции.

Действительно, юристы также считают, что решение Совета нацбезопасности можно будет легко оспорить в суде. Нет единства и среди депутатского корпуса. Более того, ни для кого не секрет, что у каждого известного украинского олигарха есть своя "группа" депутатов-лоббистов под куполом.

Поэтому, по словам политолога Владимира Фесенко, высокопоставленные источники, связанные со "Слугой народа", говорят, что в первом чтении голоса будут. А вот во втором может быть проблема.

"Здесь другое. Усилия Ахметова и других олигархов будут сосредоточены на противодействие не столько закона об олигархах, сколько закона об увеличении ренты за добычу железной руды (плюс 3 млрд грн в бюджет ежегодно — Авт.). Скорее всего будет такой размен: попытаются завалить этот закон, чтобы потом выйти на более компромиссный вариант, а закон об олигархах пока не будут трогать. Вроде большинство депутатов фракции "Слуга народа" проголосуют. Плюс будут голоса группы "Доверие" и возможно некоторых внефракционных. То есть, впритык, но голосов должно хватить. Но это опять-таки по оценкам парламентских источников. Как будет на самом деле покажет только практика. Проблемы могут возникнуть со вторым чтением. Традиционная история, будут заваливать тысячами поправок и пытаться выхолостить или смягчить суть этого закона", — говорит ТСН.ua Владимир Фесенко .

Уже давно и упорно ходят слухи о роспуске Верховной Рады, если депутаты не одобрят законопроект Зеленского об олигархах. Эксперты же с трудом в это верят, потому что досрочные выборы не выгодны Зеленскому и его партии "Слуга народа", которая не сможет повторить головокружительный успех 2019 года.

Ходят даже слухи (особенно среди оппозиционных фракций) о досрочных президентских выборах. Мол, на Банковой, когда заходит речь о втором сроке Зеленского, не уверены, выиграет ли он выборы в 2024 году. Поэтому лучше пойти на досрочные выборы сейчас (осенью этого года или летом следующего), потому что у действующего главы государства нет реальных конкурентов, и просидеть в президентском кресле до 2026 или 2027 года. А закон об олигархах, который позволит "зачистить" информационное поле и приручить неудобные СМИ, станет хорошим фундаментом.

В истории независимой Украины только раз действующий глава государства добровольно пошел на досрочные президентские выборы. Это было в разгар кризиса 1994 года, когда на смену Леониду Кравчуку пришел Леонид Кучма. Но сейчас совсем другая ситуация, и, по информации источников ТСН.ua в "Слуге народа", эти слухи распространяют их оппоненты. А вот что реально — так это референдум по закону об олигархах и Донбассу. Эти вопросы на Банковой активно прорабатываются. Уже после этого более реальными выглядят и досрочные выборы.

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