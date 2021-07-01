В течение суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня — ООС

В течение суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня — ООС

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет

За прошедшие сутки, 30 июня, зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 1 июля.

У Золотого-4 противник применял ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Новоселовки — станковые противотанковые гранатометы, а у Красногоровки — крупнокалиберные пулеметы.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты дважды осуществляли обстрел украинских позиций из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. У Южного — боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Приазовье, у Водяного, оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ по автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Орехово — с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на ранкок 1 июля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня: у Авдеевки

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет, отметили в штабе. На вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь.

Как сообщалось, в Донбассе боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ и, в частности, сотрудникам организации не дают доступа к объектам на "земле", заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид. По словам Шмид, ОБСЕ сделает все возможное для урегулирования ситуации на востоке Украины. При этом она отмечает, что для этого нужно, чтобы все стороны, подписавшие Минские соглашения, "перепидтвердилы свои обязательства и с новой силой взялись за их выполнение".

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