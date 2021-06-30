В течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня — ООС

Боевых потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки, 29 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 30 июня.

У Невельского и Красногоровки оккупанты применяли минометы 120-го калибра. Неподалеку Луганского бойовкы открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь, отметили в штабе. Боевых потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

По состоянию на утро 30 июня зафиксирован три нарушения режима прекращения огня у Золотого-4, Новоселовки и Новгородского.

Как сообщалось, в Донбассе боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ и, в частности, сотрудникам организации не дают доступа к объектам на "земле", заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид. По словам Шмид, ОБСЕ сделает все возможное для урегулирования ситуации на востоке Украины. При этом она отмечает, что для этого нужно, чтобы все стороны, подписавшие Минские соглашения, "перепидтвердилы свои обязательства и с новой силой взялись за их выполнение".

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