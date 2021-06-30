Коронавирус в Украине сегодня: статистика 30 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.
В Украине по состоянию на утро 30 июня зафиксирован 633 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 40 человек, еще 2294 выздоровели. Было проведено 45794 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
213788
|
225
|
5191
|
1
|
204623
|
202
|
Винницкая
|
71086
|
8
|
1690
|
0
|
69178
|
15
|
Волынская
|
62147
|
15
|
1196
|
0
|
60569
|
24
|
Днепропетровская
|
135574
|
11
|
4429
|
1
|
129912
|
77
|
Донецкая
|
90618
|
48
|
2351
|
3
|
87812
|
100
|
Житомирская
|
88417
|
8
|
1786
|
1
|
86319
|
65
|
Закарпатская
|
62092
|
9
|
1603
|
0
|
60263
|
20
|
Запорожская
|
104584
|
16
|
2439
|
3
|
101704
|
112
|
Ивано-Франковская
|
86659
|
5
|
2098
|
1
|
84459
|
39
|
Киевская
|
127328
|
26
|
2744
|
2
|
123719
|
107
|
Кировоградская
|
20615
|
1
|
841
|
2
|
19291
|
85
|
Луганская
|
26592
|
32
|
943
|
2
|
25375
|
28
|
Львовская
|
137425
|
30
|
3650
|
0
|
132606
|
62
|
Николаевская
|
69948
|
4
|
1846
|
0
|
67661
|
90
|
Одесская
|
140584
|
27
|
2975
|
0
|
136706
|
620
|
Полтавская
|
77843
|
26
|
1858
|
3
|
75665
|
51
|
Ровенская
|
79489
|
18
|
1205
|
0
|
78050
|
66
|
Сумская
|
77878
|
21
|
1319
|
1
|
76150
|
97
|
Тернопольская
|
70024
|
1
|
1199
|
0
|
68541
|
25
|
Харьковская
|
148534
|
34
|
3526
|
4
|
144072
|
108
|
Херсонская
|
35750
|
12
|
1142
|
9
|
34179
|
23
|
Хмельницкая
|
88896
|
9
|
1862
|
3
|
86382
|
86
|
Черкасская
|
81749
|
30
|
1309
|
2
|
79877
|
106
|
Черновицкая
|
79943
|
3
|
1792
|
0
|
77778
|
37
|
Черниговская
|
57533
|
14
|
1346
|
2
|
55777
|
49
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2235096 человек
- Выздоровели — 2166668.
- Летальных случаев — 52340.