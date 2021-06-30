Коронавирус в Украине сегодня: статистика 30 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика 30 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 30 июня зафиксирован 633 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 40 человек, еще 2294 выздоровели. Было проведено 45794 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 213788 225 5191 1 204623 202 Винницкая 71086 8 1690 0 69178 15 Волынская 62147 15 1196 0 60569 24 Днепропетровская 135574 11 4429 1 129912 77 Донецкая 90618 48 2351 3 87812 100 Житомирская 88417 8 1786 1 86319 65 Закарпатская 62092 9 1603 0 60263 20 Запорожская 104584 16 2439 3 101704 112 Ивано-Франковская 86659 5 2098 1 84459 39 Киевская 127328 26 2744 2 123719 107 Кировоградская 20615 1 841 2 19291 85 Луганская 26592 32 943 2 25375 28 Львовская 137425 30 3650 0 132606 62 Николаевская 69948 4 1846 0 67661 90 Одесская 140584 27 2975 0 136706 620 Полтавская 77843 26 1858 3 75665 51 Ровенская 79489 18 1205 0 78050 66 Сумская 77878 21 1319 1 76150 97 Тернопольская 70024 1 1199 0 68541 25 Харьковская 148534 34 3526 4 144072 108 Херсонская 35750 12 1142 9 34179 23 Хмельницкая 88896 9 1862 3 86382 86 Черкасская 81749 30 1309 2 79877 106 Черновицкая 79943 3 1792 0 77778 37 Черниговская 57533 14 1346 2 55777 49

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2235096 человек

Выздоровели — 2166668.

Летальных случаев — 52340.

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