Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика 30 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика 30 июня

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 30 июня зафиксирован 633 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 40 человек, еще 2294 выздоровели. Было проведено 45794 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

213788

225

5191

1

204623

202

Винницкая

71086

8

1690

0

69178

15

Волынская

62147

15

1196

0

60569

24

Днепропетровская

135574

11

4429

1

129912

77

Донецкая

90618

48

2351

3

87812

100

Житомирская

88417

8

1786

1

86319

65

Закарпатская

62092

9

1603

0

60263

20

Запорожская

104584

16

2439

3

101704

112

Ивано-Франковская

86659

5

2098

1

84459

39

Киевская

127328

26

2744

2

123719

107

Кировоградская

20615

1

841

2

19291

85

Луганская

26592

32

943

2

25375

28

Львовская

137425

30

3650

0

132606

62

Николаевская

69948

4

1846

0

67661

90

Одесская

140584

27

2975

0

136706

620

Полтавская

77843

26

1858

3

75665

51

Ровенская

79489

18

1205

0

78050

66

Сумская

77878

21

1319

1

76150

97

Тернопольская

70024

1

1199

0

68541

25

Харьковская

148534

34

3526

4

144072

108

Херсонская

35750

12

1142

9

34179

23

Хмельницкая

88896

9

1862

3

86382

86

Черкасская

81749

30

1309

2

79877

106

Черновицкая

79943

3

1792

0

77778

37

Черниговская

57533

14

1346

2

55777

49

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2235096 человек
  • Выздоровели — 2166668.
  • Летальных случаев — 52340.

Штамм коронавируса "Дельта": эффективны ли вакцины против него и когда в Украине ждут новой волны

Штамм коронавируса "Дельта": эффективны ли вакцины против него и когда в Украине ждут новой волны