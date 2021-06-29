Курс валют на 30 июня: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27,2 гривны, а евро — 32,3 гривны.
В среду, 30 июня, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 30 июня:
- Доллар США — 27,17 грн (минус 22 коп.).
- Евро — 32,30 грн (минус 44 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 29 июня:
- Доллар США — 27,15/27,40 грн.
- Евро — 32,30/32,75 грн.
Антирекорды гривны:
- Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).
Читайте также:
- Прогноз курса доллара в Украине: чего ждать в 2021 году.
- В НБУ пообещали сохранить курс гривны плавающим.
- Какими будут ВВП, зарплаты и курс доллара: Минэкономики обнародовало прогноз на ближайшие три года.