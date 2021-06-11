Курс валют на 14 июня: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27 гривен, а евро — 32,8 гривны.
В понедельник, 14 июня, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 14 июня:
- Доллар США — 27,04 грн (минус 6 коп.).
- Евро — 32,79 грн (минус 19 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 11 июня:
- Доллар США — 27,00/27,15 грн.
- Евро — 32,75/33,10 грн.
Антирекорды гривны:
- Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).
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