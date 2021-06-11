Курс валют на 14 червня: скільки коштують долар і євро

Вартість долара становить 27 гривень, а євро – 32,8 гривні.
У понеділок, 14 червня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 14 червня:
- Долар США – 27,04 грн (мінус 6 коп.).
- Євро – 32,79 грн (мінус 19 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 11 червня:
- Долар США – 27,00/27,15 грн.
- Євро – 32,75/33,10 грн.
Антирекорди гривні:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
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