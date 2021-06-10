Курс валют на 11 июня: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27,1 гривны, а евро — 33 гривны.

В пятницу, 11 июня, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных — субботы и воскресенья, 12 и 13 июня.

Официальные курсы валют Нацбанка на 11 июня:

Доллар США — 27,10 грн (плюс 1 коп.).

Евро — 32,98 грн (минус 4 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 10 июня:

Доллар США — 27,00/27,20 грн.

Евро — 32,80/33,15 грн.

Антирекорды гривны:

Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).

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