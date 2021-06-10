Курс валют на 11 июня: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27,1 гривны, а евро — 33 гривны.
В пятницу, 11 июня, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных — субботы и воскресенья, 12 и 13 июня.
Официальные курсы валют Нацбанка на 11 июня:
- Доллар США — 27,10 грн (плюс 1 коп.).
- Евро — 32,98 грн (минус 4 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 10 июня:
- Доллар США — 27,00/27,20 грн.
- Евро — 32,80/33,15 грн.
Антирекорды гривны:
- Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).
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